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20 лет по «Гринвичу»

Как развивалась торговая территория в центре Екатеринбурга

Ровно 20 лет назад, 12 ноября 2004 года, в Екатеринбурге открылась первая очередь ТРЦ «Гринвич» и началась история одного из крупнейших торгово-развлекательных центров России. История места, на котором он располагается, указывает на то, что данная территория всегда имела торгово-предпринимательскую функцию.

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ

Современный ТРЦ «Гринвич» располагается в центре Екатеринбурга на ул. 8 Марта. Эта территория стала обживаться еще с 1723 года, когда возник завод-крепость Екатеринбург. Здесь проходила на юг Уктусская дорога, которая вела на одноименный завод, открытый в 1704 году.

Изначально, город не предназначался для постоянной дислокации уральских торговцев, и поэтому они возводили купеческую слободу за южными пределами оборонительных рубежей завода.

Территория имела удобное расположение: благодаря тому, что река Исеть и расположенная по ее правому берегу Уктусская дорога создали логистический узел, здесь естественным образом сложился большой трафик покупателей. Так, на территории современного «Гринвича» и в его окрестностях уже в начале XVIII века исторически сложился городской торговый центр, а Уктусская дорога вскоре станет улицей.

К началу XIX века появляется каменная застройка. В 1824 году в купеческой слободе произошел масштабный пожар, после которого Екатеринбургская городская дума приняла решение обустроить на месте пепелища Хлебную ярмарку. Располагалась ярмарка как раз на месте современных Дендропарка и «Гринвича». До революции ярмарка управлялась городской думой (после 1876 года — городской управой), которая сдавала землю торговцам в аренду.

Там был и своеобразный фуд-корт — обжорные ряды, где трапезничали работники центра города.

Хлебная ярмарка была настолько популярным местом, что удостоилась воспоминаний великих уральских писателей. Так, Мамин-Сибиряк писал, что «в бойкий город съезжалось много крестьян из соседних деревень. От Хлебного рынка до Обжорного ряда было рукой подать — перейти одну небольшую улицу. Тут же торговали ржаным хлебом, сайками и калачами, квасом и сбитнем. В особых котелках и железных печках, подогреваемых жаровнями, варили решительно все, что может представить себе самое смелое воображение. Тут были и щи, и похлебка из осердья, и вареная печенка, и студень, и разваренные бычачьи головы, и пирожки, и пельмени. В середине 1860-х годов в Екатеринбурге все было очень дешево, особенно мясо».

Павел Бажов вспоминал, что «улица шла одинаркой, по которой виднелось много вывесок. Одной из первых оказалась та самая лавка, о которой много говорили в нашем заводе. Это был небольшой каменный склад, над которым значилось: "Продажа металлов Сысертских заводов гг. Соломирского и наследников Турчанинова". На дверях более крупно, с расчетом, видимо, на другого читателя: "Железо кровельное, шабальное, шинное, подковное и поделочные обрезки". Через несколько домов такой же склад Кыштымско-Каслинских заводов, с тем же порядком надписей. Сверху подробно название округа с перечнем владельцев, а на дверях: "Сковородки, вьюшки, заслонки, печные дверки". Еще дальше вывеска Сергинско-Уфалейских. Сверху титул, снизу: "Проволока, гвозди"».

После установления советской власти улица Уктусская ненадолго была переименована в честь одного из вождей Октябрьской революции Льва Троцкого. В 1927 году она стала ул. 8 Марта, по которой через год пустили первый городской трамвай.

Хлебная ярмарка просуществовала до 1930 года, в связи с раскулачиванием и коллективизацией она была преобразована в колхозный рынок. В 1946 году на здесь будет построен Дендропарк.

В 1960-е на месте современного «Гринвича» были снесены здания на улице 8 Марта. Вместо них 29 августа 1972 открыли первый в Свердловске Универсам №1.

Он отличался от гастронома формой приобретения товара покупателем: покупатель мог оплатить выбранный товар на кассе деньгами или талоном.

В 1980 году Свердловский обком КПСС принял новый десятилетний генеральный план города. По нему началась ликвидация ветхих и подсобных объектов со стороны улицы Радищева и в глубине квартала современного «Гринвича». Ликвидация проводилась с целью строительства крупного универмага «Свердловск». Одним из составителей генплана был первый секретарь Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин.

Фото: Владимир Казаков

Фото: Владимир Казаков

Советское руководство попробовало воспроизвести западный вид супермаркетов, но из-за неэффективности плановой экономики Универсам №1 быстро стал превращаться в обычный гастроном: люди ждали, когда «выбросят» товар на пустые полки. В конце 1980-х годов, когда дефицит товаров стал всеобъемлющим, у входа в магазин собирались очереди из сотен людей.


На исходе перестройки, многие строительные городские проекты оказались невыполненными из-за отсутствия средств, в том числе и постройка нового свердловского универмага. До 2004 года недострой представлял груду бетонных свай, на месте которых позже возникнет третья очередь «Гринвича».

После распада СССР в 1992 году, как и многие предприятия торговли, Универсам №1 был приватизирован трудовым коллективом, наполнился импортными товарами. В 1993 году он был преобразован в торговый центр «Мария», названный в честь многолетней руководительницы универсама Марии Вдовиной.

Из-за экономического кризиса 1998 года, владелец ТЦ Наталья Быкова продала объект компании Игоря Заводовского и Константина Погребинского «Малышева 73», которые начали его перестройку.

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Фото: Дмитрий Сухоросов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Сухоросов, Коммерсантъ

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Фото: Дмитрий Сухоросов, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Сухоросов, Коммерсантъ

В день города, 18 августа 2001 года, в здании заработает супермаркет «Купец», представляющий одну из сильнейших местных торговых сетей. На долгое время ритейлер станет якорным арендатором ТРЦ.

Вскоре, 12 ноября 2004 года, откроется первая очередь ТРЦ. Помимо «Купца» в его стенах разместились первые торговые арендаторы и ресторанный комплекс «Пир». Тогда в прессе ее часто именовали второй очередью «Купца», пока в конце 2005 года владельцы не объявили о создании бренда «Гринвич»: обновленный ТРЦ был открыт 27 апреля 2006 года, когда первая очередь была соединена вместе с второй на улице Вайнера.

Руководство ТРЦ «Гринвич» делало акцент в своей работе на проведении громких рекламных кампаний. Самая известная из них связана с популярным в те годы ситкомом «Счастливы вместе», который шел тогда по телеканалу ТНТ. Согласно сюжету, главный герой сериала — продавец обуви Гена Букин — работал именно в «Гринвиче».

В первую половину 2010-х годов «Гринвич» стал расширяться на весь квартал улиц Куйбышева, Вайнера, Радищева и 8 Марта. Третья очередь ТРЦ «Гринвич» площадью 100 тыс. кв. м была открыта 17 декабря 2009 года, а в 2010 году была проведена рекламная кампания ТРЦ с привлечением звезд телешоу «Прожекторпэрисхилтон» Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым.

Четвертая очередь начала работу в 21 марта 2014 года площадью 64 тыс. кв. м. В ней расположился продуктовый гипермаркет «Гипербола» взамен закрывающегося «Купца». Пятая очередь «Гринвича» площадью 65 тыс. кв. м начала функционировать 16 декабря 2016 года и стала завершающей для всего ТРЦ. Через несколько лет, 22 июля 2019 года, состоялось открытие перехода из «Гринвича» на станцию метрополитена «Геологическая».

В эпоху пандемии коронавируса, «Гринвич» пережил карантинные ограничения и обустроил пункты вакцинации, а многие зарубежные брендовые магазины покинули стены ТРЦ с февраля 2022 года. Тем не менее, «Гринвич» остается крупнейшим ТРЦ Урала — его общая площадь составляет около 300 тыс. кв. м.

Артем Бардин

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