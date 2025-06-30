Природный пожар под Алуштой перешел в стадию тления

Природный пожар на южном берегу Крыма под Алуштой локализован — открытое горение прекратилось, остается тление на площади 5 га, сообщила пресс-служба МЧС России.

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Накануне два вертолета Ми-8 сбросили на территорию возгорания 18 тонн воды. Тушение осложняют труднодоступная местность, скальный массив и ветер, отметили в ведомстве.

Изначально сухая растительность загорелась на площади один гектар. К тушению ландшафтного пожара были привлечены более 151 человек и 21 единица техники.

Предварительной причиной лесного пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

Лия Пацан