В Курской области два мирных жителя получили ранения из-за атак БПЛА

Два мирных жителя пострадало из-за атак БПЛА. Обоим оказана первая помощь и они доставлены в Курскую областную больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

48-летний мужчин пострадал в результате атаки дрона в деревне Сухая Рыльского района. У него осколочные ранения головы, груди, рук и ног, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Еще один удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района. 47-летний местный житель получил слепые осколочные ранения ног.

Несколькими днями ранее в курском приграничье при атаке был ранен китайский журналист телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. Сегодня сообщалось, что он пошел на поправку.

Ульяна Ларионова