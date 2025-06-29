В Курской области два мирных жителя получили ранения из-за атак БПЛА
Два мирных жителя пострадало из-за атак БПЛА. Обоим оказана первая помощь и они доставлены в Курскую областную больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
48-летний мужчин пострадал в результате атаки дрона в деревне Сухая Рыльского района. У него осколочные ранения головы, груди, рук и ног, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.
Еще один удар пришелся на деревню Кекино Глушковского района. 47-летний местный житель получил слепые осколочные ранения ног.
Несколькими днями ранее в курском приграничье при атаке был ранен китайский журналист телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. Сегодня сообщалось, что он пошел на поправку.