В Ростовской области оштрафовали 168 владельцев лодок и катеров

За первое полугодие 2025 года инспекторы ГИМС МЧС России по Ростовской области выписали штрафы 168 владельцам маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области

Среди основных нарушений оказались отсутствие удостоверения на право управления маломерным судном и нарушение правил безопасности пассажиров в пути следования судна.

В ведомстве добавили, что в январе-июне аттестацию на право управления маломерными судами прошли более 440 человек, зарегистрировано 855 маломерных судов, освидетельствовано — 440.

Наталья Белоштейн