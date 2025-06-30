В Ростовской области оштрафовали 168 владельцев лодок и катеров
За первое полугодие 2025 года инспекторы ГИМС МЧС России по Ростовской области выписали штрафы 168 владельцам маломерных судов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области
Среди основных нарушений оказались отсутствие удостоверения на право управления маломерным судном и нарушение правил безопасности пассажиров в пути следования судна.
В ведомстве добавили, что в январе-июне аттестацию на право управления маломерными судами прошли более 440 человек, зарегистрировано 855 маломерных судов, освидетельствовано — 440.