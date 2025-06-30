«Новая норма может существенно снизить количество корпоративных конфликтов»

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет участникам обществ с ограниченной ответственностью (ООО) выкупать доли по рыночной стоимости, а не по текущему методу расчета — пропорционально чистым активам. Новая норма затронет около 2,5 млн юрлиц и будет применяться в ситуациях выхода участника из общества, наследования доли или ее взыскания. О причинах нововведения, его рисках и возможных последствиях рассказал симферопольский адвокат, член Ассоциации юристов России Ярослав Остапенко.

Ярослав Остапенко

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«Принятый в первом чтении законопроект, разрешающий участникам ООО получать выплаты за свои доли по рыночной, а не бухгалтерской стоимости, может стать долгожданным ответом на давние проблемы правоприменения. Новый подход способен сделать процедуру выхода из бизнеса более справедливой и предсказуемой, но не лишен рисков.

На сегодняшний день определение так называемой “действительной стоимости доли” основывается, как правило, на данных бухгалтерской отчетности. При этом практика пошла по разным сценариям: кто-то использовал годовую отчетность, кто-то — промежуточную (квартальную или даже месячную), а в ряде дел принимались во внимание иные отчетные периоды, предусмотренные учетной политикой или уставом.

Такой разброс в подходах нередко вызывает разночтения. В одной ситуации суд принимал расчеты по годовому балансу, в другой — позволял применять квартальные данные, а в третьей — требовал среднемесячную оценку. В результате участники спора обращались в суд, а рассмотрение дела могло растянуться на месяцы, если не годы. На практике это означает одно: определение стоимости доли оставалось непредсказуемым, что мешало инвесторам планировать стратегии выхода и затрудняло реструктуризацию долевого участия.

Новая норма потенциально может существенно снизить количество корпоративных конфликтов, связанных с выходом из состава участников, поскольку именно эта категория занимает значительную долю корпоративных споров, рассматриваемых в арбитражных судах. Однако достижение этой цели возможно лишь при условии, что ко второму чтению законопроекта будут внесены нормы, регулирующие как процедуру оценки, так и требования к лицам, которые ее проводят.

Законопроект устанавливает, что оценка может проводиться по рыночной стоимости с привлечением независимого оценщика без необходимости обращаться в суд. Инициатором может быть как участник, так и само общество.

Таким образом, законодатель пытается перейти от формального подхода к экономической сути бизнеса — его реальной рыночной стоимости, с учетом контрактов, интеллектуальной собственности, клиентской базы и других нематериальных факторов.

Тем не менее отсутствие в нынешней редакции четких требований к экспертам и процедуре оценки создает риски. Законопроект не уточняет ни порядок выбора оценщика, ни его квалификационные требования, ни стандарты, по которым должна проводиться оценка. Это оставляет возможность для злоупотреблений. Заинтересованная сторона может привлечь формально подходящего, но лояльного или недостаточно компетентного оценщика, что приведет к искаженным результатам. Это, в свою очередь, нарушит баланс интересов и может вновь привести стороны в суд — но уже с предметом спора не вокруг бухгалтерских балансов, а вокруг рыночной экспертизы.

Вопрос вызывает и доступность квалифицированных экспертов. Даже если в следующих чтениях законопроекта такие требования будут введены, остается открытым вопрос, сколько действующих специалистов смогут этим требованиям соответствовать. В условиях нехватки независимых и опытных оценщиков реализация механизма может оказаться затруднительной.

Следует также учитывать, что споры по поводу рыночной оценки все равно будут возникать. По сути, юридическое поле конфликта смещается в экономико-экспертную плоскость. Первое время юристам, сопровождающим корпоративные споры, придется работать в условиях формирующейся судебной практики. Это потребует плотного взаимодействия с экспертным сообществом — судебными оценщиками, экономистами, аудиторами.

Дополнительные вопросы вызывает и стоимость самой оценки. Особенно с учетом того, что в случае судебного спора суд, вероятнее всего, будет отдавать приоритет заключению судебной экспертизы, выполненной в рамках процессуального кодекса. Соответственно, затраты сторон возрастут, что может нивелировать потенциальную оперативность механизма».