Гросси: вопрос иранской ядерной программы не решить военным путем

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Lisa Leutner / File Photo / Reuters

«Иран — очень развитая страна с точки зрения ядерных технологий, что очевидно. …Это огромная страна, не так ли? Поэтому я думаю, что это должно стать стимулом, который должен быть у всех нас, чтобы понять, что с помощью военных операций или нет, не получится решить эту проблему исключительно военным путем»,— сказал господин Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, в конце концов с Ираном будет заключено соглашение. «У вас будет соглашение. У вас будет система инспекций, которая даст всем, абсолютно каждому в регионе и в других местах, гарантии того, что мы можем перевернуть страницу»,— сказал он.

28 июня власти Ирана заявили, что больше не будут допускать главу МАГАТЭ к своим ядерным объектам. США атаковали ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане 22 июня.

О ситуации вокруг ядерной программы Ирана — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».