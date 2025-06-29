В Ставропольском крае зафиксировали землетрясение

Управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что в регионе произошло землетрясение магнитудой 3. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда составила 4,3.

Как МЧС уточнило ТАСС, эпицентр землетрясения находился вблизи поселка Нижняя Терновка на глубине 10 км. Подземные толчки зафиксированы в 17:19 мск. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Издание «Блокнот» пишет, что землетрясение ощущалось в том числе в населенных пунктах Невинномысск, Михайловск и в Грачевском округе.