На Кубани количество химпредприятий за три года выросло на 7,5%

В Краснодарском крае работают 1219 предприятий химической промышленности, включая производство химических веществ, лекарственных средств и резиновых изделий. Это на 7,5% больше, чем в 2022 году, сообщили «Ъ-Кубань» министерстве промышленной политики региона со ссылкой на данные Управления Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю на начало мая 2025 года.

В ведомстве уточнили, что предприятия химической продукции на Кубани производят резиновые и пластмассовые изделия, фармацевтические препараты, удобрения, лакокрасочные материалы, а также парфюмерно-косметическую продукцию.

Согласно открытым данным Краснодарстата, за первые четыре месяца 2025 года предприятия Кубани отгрузили химических веществ и продуктов на 18,3 млрд руб. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализация лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, собственного производства в Краснодарском крае год к году выросло почти на 30% (до 2,4 млрд руб.), а резиновых и пластмассовых изделий — на 18,1% (до 11,8 млрд руб.).

Среди самых крупных предприятий химической промышленности в профильном ведомстве назвали производителя удобрений в Белореченском районе ООО «ЕвроХим-БМУ» (производитель удобрений, Белореченский район), ООО «Кубань-Полимер» (производитель клеев, Краснодар), ООО «Завод ЮгТрубПласт» (производитель пластмассовых труб, Динской район), АО «Армавирский завод резиновых изделий» (производитель резиновых изделий, Армавир), ФКП «Армавирская биологическая фабрика» (производитель ветеринарных препаратов, Новокубанский район) и некоторые др.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по словам представителей отрасли, санкционное давление на Россию и уход зарубежных производителей с отечественного рынка стимулировали развитие химической промышленности. Локальные бренды наращивают объемы производства и активно выходят за пределы региона. Главными проблемами, по словам экспертов, остаются дефицит кадров и сложности с закупкой и обслуживанием иностранного оборудования.

Маргарита Синкевич