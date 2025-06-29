«Динамо» недовольно процедурой жеребьевки Кубка России по футболу

В московском «Динамо» «неприятно удивлены подходом к жеребьевке» группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России по футболу. Это следует из заявления пресс-службы клуба.

В релизе отмечается, что команда «вдруг узнала» перечень соперников на первой стадии турнира (ими стали действующий чемпион России «Краснодар», самарские «Крылья Советов», а также «Сочи»). В «Динамо» выразили недовольство тем, что «жеребьёвка не транслировалась в прямом эфире» и «на ней не было представителей клуба». «Не было никакой возможности контроля, что жеребьёвка проходит честно и, самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись жеребьёвки»,— поясняется в сообщении.

«Динамо» сыграет в группе B. Состав других квартетов приведен ниже.

Группа A: «Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань), «Ахмат» (Грозный), «Торпедо» (Москва);

Группа C: «Спартак» (Москва), «Ростов», «Динамо» (Махачкала), «Пари Нижний Новгород»;

Группа D: ЦСКА, «Локомотив» (оба — Москва), «Акрон» (Тольятти), «Балтика» (Калининград).

Роман Левищев