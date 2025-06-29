Около 30 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 30 июня, в Краснодаре без электричества останутся 27 улиц. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 09:00 до 16:00 электроэнергии не будет на улицах: Производственная, Аэропортовский пр., Бершанской. С 13:00 до 17:00 электричество отключат по улицам: Минская, Коммунаров, Советская и Постовая.

В период с 09:00 до 17:00 отключение коснется улиц: Тимашевский пр., Нефтяная, Монтажников, Котовского, Дальняя, 30 Иркутская дивизия, Сормовская, Есаульская, Астраханская, Братьев Черников, Екатериновская, Российская, Янтарная, Ленинский пер., Волгоградская, Бейсугская, Силантьева, Аральская, Карасуно-набережная, Ростовское шоссе.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию можно уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.

Алина Зорина