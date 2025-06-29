Более 1 тысячи автомобилей находится в пробке перед Крымским мостом

Перед Крымским мостом образовалась большая пробка, в которой находятся более 1 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В очереди со стороны Тамани находится 890 машин. Время ожидания составляет около трех часов. Со стороны Керчи — 185 автомобилей.

Пробки с обеих сторон Крымского моста отмечаются с 09:00. С каждым часом количество автомобилей увеличивается.

Алина Зорина