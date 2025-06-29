Минэнерго: запасов угля России хватит еще на тысячу лет

Российских запасов угля при нынешних объемах добычи России хватит на 500-600 лет, а при продолжении геологоразведочных работ — на тысячу лет. Об этом заявил ТАСС заместитель министра энергетики Дмитрий Исламов.

По его словам, только для поддержания текущих уровней добычи угля ресурсов будет достаточно еще на полтысячелетия. Господин Исламов отметил, что несмотря на популярность зеленой энергетики и прогнозы некоторых экспертов о скором исчезновении угля из мирового энергобаланса, Россия рассматривает этот вид топлива как перспективный энергоресурс. Уголь с развитием технологий сможет стать экологически чистым источником энергии, не наносящим вреда климату, убежден замглавы Минэнерго.

Ранее в министерстве сообщали о необходимости дальнейшей работы по геологоразведке для увеличения ресурсной базы. Президент Владимир Путин утвердил программу поддержки отрасли, которая включает создание агентства по банкротствам и предоставление транспортных скидок экспортерам.

Подробнее об отрасли — в материале «Ъ» «Реакция импортозамещения».