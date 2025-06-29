С начала года Краснодар посетили более 400 тысяч туристов

С начала 2025 года Краснодар посетили больше 400 тыс. приезжих. Это на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Пик посещаемости Краснодара был в январе и мае. Около 40% путешественников приехали на один день, а 10% остановились на два дня. 90 тыс. человек выбрали город для майских праздников, что составляет 70% от общего потока туристов за месяц.

По данным специалистов, ежегодный рост туристического потока обусловлен тем, что краевая столица является транзитной точкой для многих туристов, которые едут к морю. Влияет также наличие множества зеленых зон в Краснодаре, торговых центров, ресторанов и других мест отдыха.

Прогнозируется, что по итогам этого года Краснодар посетят около 1,5 млн туристов. Сейчас в краевой столице работают около 240 отелей и гостиниц. Для увеличения туристического потока в ближайший год планируют открыть две гостиницы.

Алина Зорина