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В Новороссийск отправили 800 тонн замазученного песка из Анапы

778 тонн замазученного песка с пляжей Анапы отправили на полигон в Новороссийск для утилизации. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Загрязненный грунт вывезли с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском. Работы на объекте ведутся без выходных.

Ранее специальная техника очистила 6,7 км береговой линии в Анапе. Машины просеивают верхние слои песка и удаляют загрязнения, затем переворачивают грунт на глубину до 70 см, выравнивают, просушивают и повторно просеивают для извлечения мазута, который может находиться на большой глубине.

Алина Зорина

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