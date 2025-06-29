В Новороссийск отправили 800 тонн замазученного песка из Анапы

778 тонн замазученного песка с пляжей Анапы отправили на полигон в Новороссийск для утилизации. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Загрязненный грунт вывезли с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском. Работы на объекте ведутся без выходных.

Ранее специальная техника очистила 6,7 км береговой линии в Анапе. Машины просеивают верхние слои песка и удаляют загрязнения, затем переворачивают грунт на глубину до 70 см, выравнивают, просушивают и повторно просеивают для извлечения мазута, который может находиться на большой глубине.

Алина Зорина