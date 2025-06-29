В Новороссийск отправили 800 тонн замазученного песка из Анапы
778 тонн замазученного песка с пляжей Анапы отправили на полигон в Новороссийск для утилизации. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Администрация Краснодарского края
Загрязненный грунт вывезли с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском. Работы на объекте ведутся без выходных.
Ранее специальная техника очистила 6,7 км береговой линии в Анапе. Машины просеивают верхние слои песка и удаляют загрязнения, затем переворачивают грунт на глубину до 70 см, выравнивают, просушивают и повторно просеивают для извлечения мазута, который может находиться на большой глубине.