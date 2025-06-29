Около 800 тонн замазученного песка вывезли на полигон в Новороссийск
На полигон в Новороссийск отправили 778 т замазученного песка. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края
Специалисты вывезли песок с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском, расположенном в Анапе. Работы на площадке ведутся без выходных.
Ранее в Анапе специальная техника очистила 6,7 км пляжей. Сначала техника несколько раз просеивает верхние слои песка и убирает оттуда загрязнения. После этого переворачивает грунт на глубину до 70 см, выравнивает его, просушивает и еще раз просеивает для того, чтобы убрать мазут, который может находится на глубине.