В Крыму ожидается потепление до 30 градусов

Температура воздуха в Республике Крым со вторника превысит показатели Краснодарского края и достигнет 26-30 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На территории Краснодарского края преобладающая температура днем достигает в среднем 26-29 градусов, в континентальных районах — до 31 градуса, в Адыгее такая же ситуация. Однако в Республике Крым температура воздуха достигает более высоких отметок — от 29 до 31 градуса, в степных районах — до 35.

В выходные происходит постепенное снижение температуры до 20-26 градусов. Со вторника она опять начнет расти и достигнет 26-30 градусов. По словам Романа Вильфанда, в Крыму будет теплее, чем в Краснодарском крае.

Как отмечает метеоролог, 30-градусные отметки в степных и предгорных районах полуострова будут фиксироваться всю вторую половину недели. Периодически будут проходить дожди, которые не окажут серьезного воздействия на температурный режим.

Алина Зорина