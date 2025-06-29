В Краснодаре из-за дождя подготовили спецтехнику

Из-за ухудшения погодных условий в Краснодаре подготовили специальную технику для устранения подтоплений. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Для ликвидации городских подтоплений готовы 10 единиц техники и 14 мотопомп. Подать заявку на откачку воды и сообщить о подтоплениях жители Краснодара могут по номерам 8 (861) 214-33-36 или 050. О чрезвычайных ситуациях краснодарцы могут рассказать по номеру 112.

По данным Краснодарского ЦГМС, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня, 29 июня, в некоторых районах края ожидается сильный дождь, ливень и ветер с порывами 12-14 м/с. Также местами возможен град и грозы.

Алина Зорина