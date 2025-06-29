На Кубани возник дефицит вакцин для домашних животных

Ветеринарные клиники России столкнулись с острой нехваткой вакцин для домашних животных — их поставки сократились в два-три раза, что привело к массовым очередям в клиниках и угрозе вспышек опасных инфекций, пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Национальная ветеринарная палата России направила официальное обращение в Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства, сообщив о резком падении объемов поставляемых препаратов. По данным организации, количество доступных вакцин снизилось в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В ветеринарных клиниках образовались длинные очереди — на 10-20 поступивших доз приходится 200-300 животных, ожидающих прививки.

Дефицит затронул и Краснодарский край. Директор приюта для пострадавших животных «Краснодог» Наталья Дубницкая рассказала «Югополису», что отечественные вакцины исчезли с рынка, а единичные поступления сопровождаются условиями покупки дополнительных препаратов, что делает их недоступными для приютов.

Россельхознадзор пообещал организовать совещание с участием производителей и дистрибьюторов для выяснения причин сложившейся ситуации. Минсельхоз заявляет, что обстановка на внутреннем рынке остается стабильной, несмотря на реальные проблемы с доступностью препаратов.

«Падение коллективного иммунитета у домашних питомцев может привести к резкому росту количества инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека, таких как бешенство»,— говорится в письме ветпалаты.

Лия Пацан