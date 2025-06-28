В контрафактных сигаретах, изъятых на Кубани, обнаружили превышение никотина

Эксперты ВНИИ табака выявили критическое превышение никотина и смолы в контрафактных сигаретах, производившихся миллионными партиями в Краснодарском крае. Нарушение производственных стандартов подтвердило лабораторное исследование. Об этом в эфире программы «Вести. Дежурная часть» сообщила специалист испытательного центра Всероссийского научно-исследовательского института табака, махорки и табачных изделий Татьяна Покровская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В данном виде сигарет отсутствует степень вентиляции, есть вариант, и очень большой вариант, что сигареты будут с превышением содержания никотина, смолы и CO (оксида углерода)», — заявила госпожа Покровская.

21 июня управление ФСБ по Краснодарскому краю обнаружило и закрыло нелегальные табачные цеха, изъяв немаркированной продукции на сумму свыше 1 млрд руб. Фальсификат маскировали под продукцию петербургской компании. Проверка показала подделку акцизных марок и несоответствие упаковки требованиям.

По данным ведомства, подпольные предприятия полного цикла располагались в Краснодаре, а также в станицах Васюринской и Роговской. В ходе операции сотрудники спецслужбы конфисковали около 3 млн пачек сигарет, десятки тысяч тонн табака и химических компонентов сомнительного качества. Часть цехов находилась под землей и функционировала примерно два года.

Лия Пацан