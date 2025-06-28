«Зенит» сыграет в Сочи с командой из Белграда

В Сочи 29 июня на стадионе «Фишт» состоится матч Winline суперсерии между «Зенитом» и сербской командой «Црвена Звезда», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для посещения матча карта болельщика не требуется. В пять часов вечера для болельщиков откроют парк футбольных аттракционов. Рядом с секторами 107–108 трибуны D пройдет автограф-сессия с легендами и тренерами «Зенита» — Александром Анюковым и Анатолием Тимощуком, а также с полузащитником команды из Белграда — Мирко Иваничем. Время автограф-сессии будет ограничено.

Андрей Николаев