«Зенит» сыграет в Сочи с командой из Белграда
В Сочи 29 июня на стадионе «Фишт» состоится матч Winline суперсерии между «Зенитом» и сербской командой «Црвена Звезда», сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Для посещения матча карта болельщика не требуется. В пять часов вечера для болельщиков откроют парк футбольных аттракционов. Рядом с секторами 107–108 трибуны D пройдет автограф-сессия с легендами и тренерами «Зенита» — Александром Анюковым и Анатолием Тимощуком, а также с полузащитником команды из Белграда — Мирко Иваничем. Время автограф-сессии будет ограничено.