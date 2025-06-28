В Краснодаре на пересечении Дзержинского и Пригородной поменяют схему движения

В столице Кубани, на участке от Баскет-Холла до 4-го проезда Пригородного, рядом с АЗС «Лукойл», завершается обновление дорожной разметки. После завершения работ изменится организация движения на перекрестке улиц Дзержинского и Пригородной, сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Рабочие уже убрали старую разметку, работы по нанесению новой близки к завершению. Установлены новые дорожные знаки, которые пока закрыты чехлами.

При выезде из города увеличится пространство для поворота налево на улицу Пригородную. При въезде в город появится дополнительная полоса для поворота налево. На перекрестке останутся две полосы для движения прямо, а третья полоса будет предназначена для поворота налево.

Новая организация движения начнет действовать после завершения всех работ, предположительно в ночь с 28 на 29 июня. Цель изменений — повысить безопасность и пропускную способность перекрестков.

Андрей Николаев