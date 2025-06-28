В Геленджике полиция пресекла провоз более 1,3 тонны нелегального алкоголя

На федеральной автодороге «Дон» возле села Архипо-Осиповка сотрудники ДПС Геленджика остановили «Газель», которым управлял 58-летний житель Армавира. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, при осмотре машины полицейские нашли более 1,3 тонны пива и пивных напитков без сопроводительных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Выяснилось, что груз принадлежит 42-летней женщине-предпринимателю. Алкоголь везли из Адыгеи в торговые точки села Архипо-Осиповка.

В отношении женщины составлен протокол по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ, касающейся нарушений при продаже алкогольной продукции. Партия алкоголя изъята из оборота

Андрей Николаев