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В Геленджике полиция пресекла провоз более 1,3 тонны нелегального алкоголя

На федеральной автодороге «Дон» возле села Архипо-Осиповка сотрудники ДПС Геленджика остановили «Газель», которым управлял 58-летний житель Армавира. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, при осмотре машины полицейские нашли более 1,3 тонны пива и пивных напитков без сопроводительных документов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Выяснилось, что груз принадлежит 42-летней женщине-предпринимателю. Алкоголь везли из Адыгеи в торговые точки села Архипо-Осиповка.

В отношении женщины составлен протокол по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ, касающейся нарушений при продаже алкогольной продукции. Партия алкоголя изъята из оборота

Андрей Николаев

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