В Геленджике полиция пресекла провоз более 1,3 тонны нелегального алкоголя
На федеральной автодороге «Дон» возле села Архипо-Осиповка сотрудники ДПС Геленджика остановили «Газель», которым управлял 58-летний житель Армавира. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, при осмотре машины полицейские нашли более 1,3 тонны пива и пивных напитков без сопроводительных документов.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Выяснилось, что груз принадлежит 42-летней женщине-предпринимателю. Алкоголь везли из Адыгеи в торговые точки села Архипо-Осиповка.
В отношении женщины составлен протокол по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ, касающейся нарушений при продаже алкогольной продукции. Партия алкоголя изъята из оборота