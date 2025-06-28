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В Новороссийске полицейский спас пенсионера от мошенников

В Новороссийске 68-летний пенсионер решил заработать на инвестициях: мошенники «помогли» ему создать личный кабинет и пообещали солидный заработок. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, когда мужчина пришел в банк за кредитом, чтобы перевести деньги на «виртуальную биржу», вмешался дежурный сотрудник полиции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работник банка сообщила дежурившему полицейскому о клиенте, поведение которого показалось странным. Пожилой мужчина был встревоженным. Во время беседы сотрудник полиции выяснил, что клиент банка находился под влиянием мошенников. Перевести деньги мужчина не успел.

Андрей Пугачев

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