В Оперштабе Кубани опровергли информацию о вывозе чистого песка с пляжей Анапы
В соцсетях появилась информация о якобы вывозе чистого песка с побережья Анапы. Однако Оперштаб Краснодарского края назвал эту информацию фейком.
Фото: www.atorus.ru
Как поясниили в Оперштабе, с начала ликвидации ЧС в районе устья реки Можепсин собирали загрязненный песок и грунт, который вывозили на временное хранение в хутор Воскресенский и на предприятия для утилизации.
Логистический центр в устье Можепсин выбрали из-за удобства для техники. Во время уборки мешки с мазутом и песком достигали 10-15 метров в высоту и 30-40 метров в длину. Два экскаватора и сотни самосвалов ежедневно вывозили загрязненный грунт.
Основной объем вывоза завершили в январе, но продолжается уборка новых слоев нефтепродуктов. Каждая машина проходит контроль, чтобы исключить вывоз чистого песка. Оплата водителям производится за отработанные часы, это исключает мотивацию вывозить чистый песок.
Совместно с полицией ведется мониторинг, чтобы предотвратить возможные нарушения.