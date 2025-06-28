В Оперштабе Кубани опровергли информацию о вывозе чистого песка с пляжей Анапы

В соцсетях появилась информация о якобы вывозе чистого песка с побережья Анапы. Однако Оперштаб Краснодарского края назвал эту информацию фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

Как поясниили в Оперштабе, с начала ликвидации ЧС в районе устья реки Можепсин собирали загрязненный песок и грунт, который вывозили на временное хранение в хутор Воскресенский и на предприятия для утилизации.

Логистический центр в устье Можепсин выбрали из-за удобства для техники. Во время уборки мешки с мазутом и песком достигали 10-15 метров в высоту и 30-40 метров в длину. Два экскаватора и сотни самосвалов ежедневно вывозили загрязненный грунт.

Основной объем вывоза завершили в январе, но продолжается уборка новых слоев нефтепродуктов. Каждая машина проходит контроль, чтобы исключить вывоз чистого песка. Оплата водителям производится за отработанные часы, это исключает мотивацию вывозить чистый песок.

Совместно с полицией ведется мониторинг, чтобы предотвратить возможные нарушения.

Андрей Николаев