Президент Польши прибыл с необъявленным визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщает «Страна.ua». Это его последняя поездка на Украину в этой должности — его президентский срок завершается 6 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

На железнодорожном вокзале господина Дуду встретил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он сообщил, что президент Польши встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю Дня конституции Украины, которые проводятся 28 июня.

На выборах президента Польши, второй тур которых прошел 1 июня, победил Кароль Навроцкий. Он получил 50,89% голосов. Избранный президент говорил, что власти Украины не относятся к Польше по-партнерски, а также выступил против членства Украины в ЕС.

Об итогах выборов — в материале «Ъ» «Мэр Варшавы рано радовался».