Избранный президент Польши Навроцкий выступил против членства Украины в ЕС

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он против вступления Украины в Евросоюз. По его мнению, это бы ударило по экономике и сельскому хозяйству европейских стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

«Украина должна понимать, что у других стран, включая Польшу, Венгрию и другие европейские государства, есть свои интересы»,— сказал господин Навроцкий в интервью венгерскому журналу Mandiner.

Избранный президент отметил, что выступал против членства Украины во время предвыборной кампании и не изменит своего мнения после вступления в должность.

Кароль Навроцкий победил на выборах президента Польши, второй тур которых прошел 1 июня, с результатом 50,89% голосов. Он вступит в должность главы государства 6 августа. Избранный президент заявлял, что власти Украины не относятся к Польше по-партнерски.

Подробнее об итогах выборов — в материале «Ъ» «Мэр Варшавы рано радовался».

Елизавета Шмакова