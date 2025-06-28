Росавиация расследует происшествие со столкновением самолетов в аэропорту Сочи

В пятницу 27 июня на рулежной дорожке столкнулись два самолета Boeing 737-800, принадлежащих авиакомпаниям Utair и NordStar. Инцидент классифицирован как незначительный, но требует расследования. Южное межрегиональное территориальное управление Росавиации уже начало работу по выяснению причин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росавиация также расследует другие инциденты, включая вынужденную посадку вертолета Ми-8П в Тверской области и частного самолета-амфибии «Борей» в Томской области.

Пресс-служба Росавиации подчеркнула, что все расследования будут проводиться в соответствии с установленными правилами. Основная цель — установить причины происшествий и принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Андрей Николаев