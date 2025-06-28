Трамп отрицает планы США выделить Ирану $30 млрд на ядерную энергетику

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию СМИ о том, что Белый дом обсуждал предоставление Ирану $30 млрд на ядерную энергетику. Журналистов, распространивших эти сведения, президент США считает «больными».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной ОБМАН, выпущенный фейковыми СМИ, чтобы унизить. Эти люди БОЛЬНЫ!!!» — написал господин Трамп в своей соцсети Truth Social.

О том, что администрация США обсуждала с ближневосточными игроками, как стимулировать Иран вернуться за стол переговоров, сообщил канал CNN. По его данным, среди рассматриваемых вариантов была помощь исламской республике в создании гражданских ядерных объектов, на что и планировалось выделить деньги.

24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 22 июня США присоединились к Израилю и ударили по ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо. Дональда Трамп утверждает, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.

Об окончании конфликта — в материале «Ъ» «Израиль выглядывает из окопа».