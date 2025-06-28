В очереди на Крымский мост скопилось 250 автомобилей

В субботу 28 июня на 9 утра в очереди на Крымский мост со стороны Керчи скопилось 250 автомобилей, и затор продолжает увеличиваться. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Буквально за час пробка выросла на 200 машин. При этом со стороны Кубани автомобильные заторы перед пунктом досмотра отсутствуют.

Автомобилистам напомнииличто со стороны Керчи машины начинают скапливаться перед мостом с пятницы после 11.00, а со стороны Краснодарского края – в понедельник с утра и до вечера. В субботу и воскресенье на автоподходах к мосту автомобильный трафик увеличивается с обеих сторон.

Андрей Пугачев