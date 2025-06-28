В Ростовской области получены результаты первых проб пшеницы урожая-2025

Первые пробы пшеницы урожая-2025, отобранные в Азовском районе Ростовской области, прошли испытания и отнесены к третьему классу качества. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», образцы зерна объемами 200 и 70 тонн исследовали в аккредитованной лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Специалисты проверили пшеницу по 19 показателям, включая зараженность вредителями, примеси, качество сырой клейковины, натуру, протеин, стекловидность и влажность.

«Зараженности и загрязненности вредителями в пробах не обнаружено, цвет и запах соответствуют здоровому зерну пшеницы»— сообщила «Ъ-Ростов» руководитель лаборатории Светлана Емельянова.

По данным госпожи Емельяновой, количество сырой клейковины в первой пробе составило 40,0%, во второй - 30%. Число падения в первой пробе составило 353, во второй 392 секунд. Натура в первой пробе - 800 г/л, во второй -765 г/л. Протеин в первой пробе - 20,3%, во второй - 16,3%. Влажность - 11,1%, во второй пробе 12,2%. Сорная примесь, зерновая примесь - все в пределах нормы для указанного класса.

Исследования показали достойное качество зерна, несмотря на введенный во всех 43 районах Ростовской области режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий. Основные показатели качества подтверждают, что пшеницу можно использовать для выпекания хлеба, производства макаронных и кондитерских изделий, пояснили в разговоре с «Ъ-Ростов».

Результаты испытаний внесены в федеральную государственную информационную систему «Зерно».

Валентина Любашенко