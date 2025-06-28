На Кубани операторам станков с ЧПУ предлагают зарплату от 90 тысяч рублей

В Краснодарском крае медиана зарплаты для операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) составляет 90,1 тыс. руб. Также встречаются предложения для специалистов с зарплатой от 204 тыс. руб. и выше, сообщает пресс-служба hh.ru макрорегиона Юг и ЦФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, на Кубани размещено объявление о поиске оператора станка с ЧПУ с предложением заработной платы от 160 тыс. руб. на руки. Минимальные же предложения зарплаты в подобных вакансиях в регионе составляют от 60 тыс. руб.

За первое полугодие 2025 года в регионе было открыто более 300 вакансий для операторов станков с ЧПУ. Соискатели обновили или же разместили свыше 680 резюме.

В Мордовии операторам станков с ЧПУ предлагают зарплату 195,2 тыс. руб. В Тамбовской области такие специалисты могут зарабатывать 154,4 тыс. руб. в Башкортостане – 139,5 тыс. руб.

Среди ключевых требований, которые компании предъявляют к операторам – владение станком ЧПУ, чтение чертежей, точность и внимательность к деталям, способность работать в команде, навыки по наладке оборудования, уверенное владение компьютером.

Андрей Пугачев