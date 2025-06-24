МАГАТЭ допустило выброс радиации после удара США по иранскому ядерному объекту

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы организации выявили повреждения на атомном объекте в иранском Натанзе после атаки США. Он допустил, что удары могли привести к локальному радиационному загрязнению.

«В Натанзе МАГАТЭ обнаружило два отверстия от ударов США над подземными залами, которые использовались для обогащения и хранения урана. Основываясь на знаниях о том, что содержалось в этих залах, МАГАТЭ оценивает, что этот удар мог вызвать локальное загрязнение и химическую опасность»,— говорится в сообщении МАГАТЭ.

Агентство также выявило новые повреждения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе. При этом в Фордо, как уточняет МАГАТЭ, удары были нанесены по подъездным дорогам к объекту и одному из его входов.

С 13 июня Израиль вел операцию по уничтожению ядерной программы Ирана. 22 июня к ней подключились ВВС США. 24 июня президент США Дональд Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ираном. При этом стороны сообщали о нарушении режима прекращения огня.

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