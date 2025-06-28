Трамп допустил завершение войны в секторе Газа на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп сказал, что война между Израилем и палестинским движением «Хамас» может завершиться на следующей неделе.

«Мы думаем, что в течение следующей недели мы добьемся прекращения огня. Мы работаем над ситуацией в секторе Газа и пытаемся решить эту проблему»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по The Washington Post).

Издания Israel Hayom со ссылкой на источники писало, что Белый дом оказывает дипломатическое давление на власти Израиля с требованием завершить боевые действия в секторе Газа. Собеседники Axios также говорили, что после завершения конфликта с Ираном США сосредоточат силы на прекращении войны между Израилем и «Хамасом».

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль выглядывает из окопа».

Петр Бузлаев