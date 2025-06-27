Целевая аудитория

Агрохолдинги Краснодарского края в 2025 году увеличили количество заявок на целевое обучение от двух до четырех раз. В кубанских вузах говорят о растущем спросе работодателей на будущих агрономов, технологов и инженеров. Аграрии готовы платить «целевикам» стипендию и обеспечивать им гарантированное трудоустройство при условии отработки на предприятии от трех до пяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2025 году в Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) выделено 296 мест по целевой квоте. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КубГАУ Альберт Магомедтагиров. По его словам, из общего числа целевых мест: 190 мест выделено по программам бакалавриата, 33 — по программам специалитета, 62 — для будущих магистров и 11 — для аспирантов.

«Значительная часть — более 80% — мест выделено на подготовку будущих специалистов аграрной отрасли. Места по целевой квоте предусмотрены в рамках контрольных цифр приема и являются бюджетными. За обучение не платит ни абитуриент, ни работодатель»,— говорит господин Магомедтагиров.

По словам проректора по учебной работе Кубанского государственного технического университета (КубГТУ) Евгения Дьяконова, в рамках приемной кампании 2025 года работодатели-партнеры вуза разместили на портале «Работа в России» 170 предложений о целевом обучении по всем ключевым направлениям подготовки в университете: IT, фудтех, инженерия, нефтегазовая отрасль, экономика и управление. Из них, отмечает господин Дьяконов, 28 предложений — от представителей аграрного сектора по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры: «Биотехнология», «Продукты питания из растительного сырья», «Продукты питания животного происхождения», «Технология продукции и организация общественного питания», «Техносферная безопасность» и «Сервис».

«Если абитуриент планирует поступать на места с оплатой, то стоимость обучения на бакалавриате варьируется от 70,5 тыс. до 200,4 тыс. руб., на магистратуре — от 70,5 тыс. до 193,1 тыс. руб. Разброс цен обусловлен формой обучения»,— рассказал проректор по учебной работе КубГТУ.

Традиционно в КубГАУ самый большой конкурс среди абитуриентов на направлениях — «агрономия», «ветеринария» и «агроинженерия». Наблюдается ежегодно увеличивающийся спрос на специальности аграрного профиля. По словам Альберта Магомедтагирова, на данный момент работодатели оставили более 700 предложений на портале «Работа в России» для абитуриентов КубГАУ. Высокий спрос отмечается на будущих агрономов, зоотехников и технологов. Отмечается рост числа предложений на инженерные и ИТ-специальности.

Евгений Дьяконов констатирует, что все направления КубГТУ, в том числе по аграрным и пищевым направлениям, пользуются спросом, так как отвечают потребностям государства и бизнеса. От абитуриентов, по его словам, уже есть заявки на обучение по целевому направлению, однако основной поток стоит ожидать только в начале июля, когда будут известны все результаты ЕГЭ и выпускники получат аттестаты.

Работодатель выращивает кадры

Как рассказал «Ъ-Кубань» генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко, на данный момент предприятие разместило около 40 заявок на целевое обучение, что в два раза больше, чем годом ранее. В данном случае, уточняет он, компания выступает заказчиком обучения за счет бюджетных средств.

«Приоритетные направления подготовки молодых специалистов для нашего агрохолдинга — агрономия, инженерное дело, зоотехния, ветеринария и экономика. Квалифицированные кадры данных направлений востребованы не только в “Степи”, но отвечают запросам рынка труда в отрасли АПК, в целом»,— говорит господин Недужко.

По словам заместителя генерального директора по персоналу ГК «Прогресс Агро» Александра Слепцова, в 2025 году группа компаний планирует заключить более 130 договоров о целевом обучении с вузами и колледжами по всей стране. Среди партнеров — аграрные и технические учебные заведения, включая КубГАУ, КубГТУ, Санкт-Петербургский и Ставропольский ГАУ, а также региональные колледжи.

«Направления подготовки охватывают ключевые сферы деятельности агрохолдинга: агрономию, ветеринарию, агроинженерию, прикладную информатику, переработку продукции, автоматизацию, строительство и зоотехнию. Все заявки формируются на основе прогноза кадровой потребности предприятий на четыре-пять лет вперед»,— рассказал господин Слепцов.

В «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева сообщили, что этом году компания открыла в четыре раза больше мест по квотам для студентов, чем годом ранее. По словам заместителя генерального директора «Агрокомплекса» по персоналу Марины Ирхиной, компания продолжает использовать подход к подготовке кадров для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по принципу «от школы до работодателя».

«Мы организуем взаимодействие с учебными заведениями для профориентации учащихся и привлечения в отрасль студентов по актуальным для агрохолдинга профессиям с последующим гарантированным трудоустройством талантливых ребят у нас на предприятиях. В этом году одобрена 771 заявка на целевые договоры, 513 из них будут заключены со средними учебными заведениями»,— отметила госпожа Ирхина.

Она также сообщила, что компания заинтересована в работниках по специальностям «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроинженерия», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Ветеринария», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» и ряда других. Основной объем заявок на целевые договоры пришелся на Армавирский аграрно-технологический техникум, Краснодарский машиностроительный колледж, Краснодарский технический колледж, Азово-Черноморский инженерный институт, Кубанский, Донской и Ставропольский аграрные университеты, КубГТУ и ряд других вузов и ссузов, расположенных за пределами южного региона.

Поддержка и отработка

Как рассказывает Альберт Магомедтагиров, если абитуриент выбирает поступление на место по целевой квоте, после зачисления и до начала учебного года ему необходимо будет заключить договор о целевом обучении с заказчиком, где будут прописаны все условия и сроки.

«После окончания обучения студенту необходимо будет отработать в организации от трех до пяти лет (срок устанавливается в договоре). Основные преимущества целевого обучения: гарантированное место практики и трудоустройства, возможность получения стипендии от работодателя, участие в мероприятиях компании, раннее зачисление (приказ о зачислении студентов-целевиков будет опубликован первым)»,— рассказал господин Магомедтагиров.

По словам Евгения Дьяконова, при поступлении на целевое обучение, которое проходит по отдельной конкурсной группе, что повышает шансы быть зачисленным, студент получает большое количество преимуществ: от материальной поддержки от работодателя на весь срок обучения в размере не меньше академической стипендии, до гарантированного трудоустройства после окончания университета. «Срок отработки на предприятии определяется работодателем самостоятельно и обычно составляет от трех до пяти лет»,— говорит господин Дьяконов.

Андрей Недужко рассказывает, что возглавляемый им агрохолдинг обеспечивает полную поддержку студентов, обучающихся по целевым направлениям. Им, в частности, выплачивается ежемесячная стипендия на весь период обучения, «Степь» организует им практику на собственных предприятиях.

«Для поступления на целевое обучение необходимо пройти конкурсный отбор, аналогичный бюджетному. Любой абитуриент, заинтересованный в развитии в агропромышленном секторе, может подать заявку на участие в программе. После успешного завершения обучения выпускник согласно обязательствам работает в компании не менее трех лет, где он сможет применить полученные знания и продолжить профессиональное развитие»,— говорит господин Недужко.

О дальнейшем повышении квалификации говорят и в «Агрокомплексе». В этом году, по словам Марины Ирхиной, корпоративное обучение по темам «Модель корпоративных компетенций», «Основы менеджмента», «Управление персоналом», «Навыки эффективного взаимодействия» и другим пройдут более 650 работников.

«Мы выстраиваем масштабную систему работы с молодежью, в которой участвуют руководители высшего звена агрохолдинга, директора профильных предприятий, представители учебных заведений. В первом полугодии 2025 года мы провели более 100 профориентационных встреч со школьниками и 90 выездов в средние учебные заведения для привлечения ребят на практику и к трудоустройству. Уже получили практические знания и навыки работы на наших предприятиях в текущем году 703 человека»,— добавила госпожа Ирхина.

В ГК «Прогресс Агро» рассказали, что программа целевого обучения включает выплату стипендий, организацию практики, помощь с дипломом и обязательное трудоустройство с трехлетним контрактом. «Мы рассматриваем целевое обучение как стратегический инструмент подготовки квалифицированных кадров, которые уже в процессе учебы получают практический опыт и вовлекаются в деятельность компании»,— резюмировал Александр Слепцов.

Дмитрий Михеенко