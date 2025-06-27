Матч ФК «Краснодар» и махачкалинского «Динамо» остановлен из-за драки на поле

Товарищеская игра между ФК «Краснодар» и махачкалинским «Динамо», проходившая 27 июня на стадионе «Краснодар-2», была остановлена на 40-й минуте из-за массовой драки. Об этом сообщает телеканал «Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источника, при счете 0:1 в пользу гостей на поле якобы произошел конфликт, в котором приняли участие игроки обеих команд, а также представители тренерских штабов. Причину инцидента установить не удалось.

По итогам столкновения арбитр удалил двух футболистов «Краснодара» — Ленини и Батчи — и троих игроков «Динамо». После этого решения команды досрочно ушли в раздевалки, матч не был доигран.

Аналогичный инцидент произошел во время предсезонной встречи «Краснодара» с «Ростовом» летом 2024 года.

Анна Гречко