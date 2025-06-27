Роспотребнадзор: воздух у горящего полигона на Кубани соответствует нормам

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю подтвердил безопасность воздуха в районе горящего полигона твердых бытовых отходов в хуторе Глубоком Новокубанского района Кубани, где пожар охватил территорию площадью 800 «квадратов», сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Возгорание произошло на полигоне твердых коммунальных отходов. Об инциденте сообщила администрация Армавира.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю провело лабораторные анализы атмосферного воздуха вблизи полигона ТБО, который загорелся в хуторе Глубоком Новокубанского района. В результате исследований было установлено, что уровень вредных веществ в воздухе не превышает предельно допустимых концентраций и соответствует санитарным нормам.

Специалисты берут пробы в различных точках с учетом изменений направления ветра. Лабораторные исследования охватывают содержание оксида углерода, диоксида азота, взвешенных частиц, оксида серы, формальдегида и других веществ.

Мария Удовик