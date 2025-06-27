«Роскосмос» показал со спутника покрытую снегом пустыню Атакама

«Роскосмос» опубликовал фотографию пустыни Атакама, в которой впервые за десять лет выпал снег. На снимке видно, как снежный покров закрывает центральную часть чилийской пустыни. Фотография была сделана с помощью метеорологического спутника «Метеор-М».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спутник Роскосмоса снял снег в чилийской пустыне Атакама

Фото: Метеор-М / Роскосмос Спутник Роскосмоса снял снег в чилийской пустыне Атакама

Фото: Метеор-М / Роскосмос

В «Роскосмосе» назвали снег уникальным явлением в этом регионе. Прежде о снегопаде сообщили в обсерватории ALMA, которая располагается в этой пустыне. Атакама — самая засушливая пустыня Земли. Среднее количество осадков там не превышает 50 мм в год.