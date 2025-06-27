Самая засушливая пустыня планеты покрылась снегом

В пустыне Атакама на севере Чили выпал снег. Об этом сообщила обсерватория ALMA в соцсети X.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — сказано в сообщении обсерватории. Уточняется, что этот феномен наблюдается впервые за десять лет.

Среднее количество осадков в Атакаме не превышает 50 мм в год. Местные жители для сбора воды используют «туманоуловители» — цилиндры в высоту человеческого роста, стенки которых изготовлены из нейлоновых нитей. За сутки собираемый устройством конденсат достигает объема 18 л.

По причине засушливости в пустыне почти не бывает облачных дней. Это делает Атакаму подходящим местом для размещения обсерваторий. Расположенная там ALMA (Atacama Large Millimeter Array) является самым крупным и дорогостоящим астрономическим объектом в мире.

Степан Мельчаков