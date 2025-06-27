Прокуратура проверит данные о насилии в отношении ребенка в лагере под Туапсе

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку сообщений о противоправных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетнего в детском оздоровительном лагере «Морская звезда», расположенном в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основанием для проверки стала публикация в СМИ, в которой утверждается, что действия были совершены сверстниками в отношении ребенка, приехавшего в лагерь из Санкт-Петербурга.

В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям персонала учреждения на предмет соблюдения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования.

Параллельно в ОМВД России по Туапсинскому району начата процессуальная проверка. В полиции отметили, что официальных обращений по данному факту не поступало, однако материал по публикации зарегистрирован, проверочные мероприятия назначены.

Ход и результаты проверок поставлены на контроль прокуратуры края.

Анна Гречко