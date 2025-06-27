Главные новости за 27 июня. Кавказ

Госсекретаря Республики Дагестан Магомед-Султана Магомедова освободили под подписку о невыезде.

Конкурсный управляющий Павел Гарин объявил торги по продаже имущества обанкротившейся в 2022 году ООО «СМДС ПМК» — на реализацию выставлены автотранспорт и спецтехника общей стоимостью свыше 40 млн руб. Торги пройдут в закрытой форме подачи предложений о цене.

Госэкспертиза Дагестана получила статус организации, уполномоченной проводить негосударственную экспертизу проектной документации.

Ставропольский край увеличил экспорт молочной продукции в 2,5 раза за первое полугодие 2025 года. Объем поставок составил $117 тыс.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Кисловодска выросла на 47% достигнув 330 тыс. руб. в апреле 2025 года, против 204 тыс. руб. в октябре 2024-го.

Замначальника Управления ОКН Ставрополья уволили за поддержку бизнеса жены. Он одобрил 14 заявлений о согласовании проектов зон охраны памятников культуры от своей гражданской супруги.

Аграрии Ставропольского края к 26 июня собрали свыше 202 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Показатель превысил прошлогодний на 17% — годом ранее в аналогичный период собирали 34,4 ц с га.

Георгиевский городской суд Ставропольского края приговорил пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы к лишению свободы на срок от 7 до 10 лет с отбыванием в колонии общего режима.

В Нефтекумском округе Ставропольского края к 2026 году появится солнечная электrostанция мощностью 22 МВт. Соглашение с подрядчиком ООО «Солерджи» уже заключено.