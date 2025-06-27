В Ставропольском крае построят солнечную электростанцию на 22 МВт

В Нефтекумском округе Ставропольского края к 2026 году появится солнечная электrostанция мощностью 22 МВт. Соглашение с подрядчиком ООО «Солерджи» уже заключено, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Россети Юг» Фото: пресс-служба компании «Россети Юг»

Объект разместится на территории 19 га. Контроль за реализацией проекта возложен на министерство промышленности региона.

«Мы уже активно используем потенциал солнца, ветра и воды для выработки энергии. Главное преимущество таких источников — минимальное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Новая СЭС обеспечит надежное энергоснабжение для других перспективных проектов»,— заявил губернатор.

Ставропольский край входит в пятерку российских регионов по количеству солнечных электростанций, созданных частным бизнесом. Доля таких объектов составляет 3,5% от общего числа по региону.

На конец марта 2025 года, коммерческие предприятия Северо-Кавказского федерального округа установили солнечные электростанции общей мощностью почти 1 МВт. В Ставропольском крае суммарная мощность частных солнечных станций достигает 492 кВт.

Николай Аксенов