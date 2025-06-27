Замначальника Управления ОКН Ставрополья уволили за поддержку бизнеса жены

В Ставропольском крае уволили чиновника аппарата регионального правительства в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что заместитель начальника Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия одобрил 14 заявлений о согласовании проектов зон охраны памятников культуры от своей гражданской супруги.

Женщина является соучредителем коммерческой организации, которая занимается разработкой подобных проектов в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Чиновник, заинтересованный в получении гражданской женой материальной выгоды, нарушил антикоррупционное законодательство и не принял мер по предотвращению конфликта интересов.

По результатам рассмотрения представления прокурора края Юрия Немкина госслужащий был уволен.

Тат Гаспарян