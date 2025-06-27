В Ростовской области число инженерных классов выросло в трое за год

Число инженерных классов в Ростовской области за последний год увеличилось в три раза. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас 88 подобных классов посещают 2,3 тыс. школьников. Заинтересованность учащихся донских школ в точных науках привела к тому, что в 2024 году почти 3 тыс. учеников выбрали ЕГЭ по физике, а 7,6 тыс.— по математике, отметили в ведомстве.

Помимо инженерных классов, на Дону работает шесть технопарков «Кванториум», десять центров «IT-куб», 686 «Точек роста», «Дом научной коллаборации». Региональный заказ по 160 востребованным рабочим профессиям составил 23 тыс. человек.

Наталья Белоштейн