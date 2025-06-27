Президент России Владимир Путин заявил, что «игра в одни ворота с Западом закончилась». Западные страны говорят про агрессивность России, «на себя посмотрите», сказал глава государства.

По словам господина Путина, Россия восемь лет пыталась мирно разрешить ситуацию в Донбассе, однако Запад вел там необъявленную войну. «Нас кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток»,— сказал глава государства на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Затем последовала одна волна расширения альянса за другой. Российский президент подчеркнул, что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счет безопасности другой.