Путин: Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Он выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит свое содействие и встреча сторон пройдет в Стамбуле. Конкретные сроки переговоров согласуют контактные группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целом мы к этому готовы, нужно согласовать место и время. Рассчитываю, что президент Турецкой Республики господин Эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса, мы ему за это очень благодарны»,— сказал Владимир Путин журналистам в Минске. По его словам, российские и украинские переговорщики находятся в постоянном контакте. «Предметом, на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны»,— отметил российский президент.

Россия и Украина 16 мая и 2 июня провели первые за три года прямые переговоры, по итогу которых договорились об обменах военнопленными. На последней встрече стороны обменялись меморандумами о прекращении огня. Обсуждалась возможность провести следующий раунд переговоров после 22 июня. Дмитрий Песков допускал, что сроки будущих контактов станут понятны на этой неделе.

Лусине Баласян