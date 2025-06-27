ПСЖ помог «Лиону» деньгами

ПСЖ досрочно выплатил «Лиону» €45 млн за трансфер вингера Брэдли Баркола, несмотря на договоренность клубов о рассрочке платежа на несколько лет, сообщает RMC Sport. Ранее на этой неделе «Лион» был переведен во второй по силе дивизион Франции из-за долгов. По оценке газеты L'Equipe, они составляют €175 млн.

Сообщается, что таким образом ПСЖ «решил помочь» «Лиону» избежать понижения в классе: последний уже подал апелляцию на изначальное решение директората по контролю за управлением — органа, отслеживающего финансовое положение французских клубов. Примечательно, что владелец «Лиона» Джон Текстор и президент ПСЖ Насер аль-Хелаифи несколько лет публично конфликтовали. В 2022 году господин Текстор стал ключевым акционером «Лиона» и тут же заявил, что одна из его целей — «бороться с такими клубами, как ПСЖ». В прошлом году они вступили в словесную перепалку во время обсуждения разных моделей телевизионных контрактов, предложенных Ligue 1, и продолжили обмениваться колкостями через прессу.

22-летний Баркола играет за ПСЖ с лета 2023 года. В прошедшем сезоне он провел 60 матчей, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Команда выиграла чемпионат, Кубок, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов. Текущая рыночная стоимость клуба, по оценке Transfermarkt,— €70 млн.

Подробнее о проблемах «Лиона» — в материале «Ъ».

Роман Левищев