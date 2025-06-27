Тарифы на размещение предвыборных агитационных материалов (политической рекламы)

Тарифы на размещение платных предвыборных агитационных материалов (политической рекламы) в сетевом издании «Коммерсантъ» (kommersant.ru), раздел «Кубань-Черноморье» (kommersant.ru/regions/23), в период проведения предвыборной агитации по выборам Губернатора Краснодарского края, а также по выборам Депутатов городских дум в муниципальных образованиях: Краснодар, Новороссийск, Анапа, Сочи, Горячий Ключ и Армавир, назначенным на 12–14 сентября 2025 года.

Тарифы действительны с 16 августа по 11 сентября 2025 года (включительно).

БАННЕРНЫЕ ФОРМАТЫ

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Сквозное размещение (главная и внутренние страницы).

Минимальный объем экспонирования (суммарно десктоп и/или мобайл) — не менее 3 суток.

Допускается ротация в каждом баннерном месте — до 33%.

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ

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Все материалы, размещаемые в рамках предвыборной агитации, сопровождаются соответствующими пометками. Публикация предвыборных агитационных материалов осуществляется после 100% предоплаты. Цены указаны в рублях с учетом НДС по ставке 5%.

Скидки для размещения предвыборных агитационных материалов не предусмотрены.

Редакция сетевого издания «Коммерсантъ» (kommersant.ru), раздела «Кубань-Черноморье» (kommersant.ru/regions/23) (свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 76922 от 11.10.2019г.) — Общество с ограниченной ответственностью «Южное Медиа Бюро» (ООО «ЮМБ»), ИНН: 2311050960, адрес: 350075, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Волжская, д. 7, офис 15, тел. 8-861-201-94-21 доб.263, адрес эл. почты: pisareva@kommersant-kuban.ru.