Экс-глава заповедника продолжил в ВС борьбу за ликвидацию Лагонакского полигона

Эколог и бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних продолжил борьбу за отмену решения правительства РФ о создании на заповедной территории Лагонакского полигона, где планируется построить горный курорт. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ (ВС) приняла к производству его жалобу на решение высшего судебного органа, вынесенного по первой инстанции. Об этом сообщается на сайте ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что эколог пытался добиться отмены этого решения в Верховном суде. Он заявил, что любая хозяйственная деятельность на территории, отведенной под полигон, может нанести непоправимый ущерб особо охраняемым природным комплексам и объектам. Также он указал, что распоряжение правительства является нормативным актом недостаточной юридической силы для того, чтобы изымать часть заповедника из-под общего режима охраны, определенного Земельным кодексом и федеральным законом об ООПТ. При этом, отметил он, решению не предшествовали публичные слушания, оно не прошло экологическую и антикоррупционную экспертизы.

Валерий Бриних — председатель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Возглавлял Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2000–2001 годах. В ноябре 2014 года экологу было предъявлено обвинение в экстремизме из-за его статьи «Молчание ягнят», в которой шла речь о проблеме загрязнения окружающей среды в Адыгее местным свиноводческим комплексом. Но в 2017 году Майкопский городской суд вынес ему оправдательный приговор из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Также, считает истец, данной территории ранее уже был придан статус биосферного полигона постановлением правительства Адыгеи 1992 года (региональные власти были уполномочены это делать с 1991 по 1995 год), таким образом, новый полигон был создан на месте старого без упразднения последнего. Также он считает, что РФ, создав полигон, нарушила принятое на себя международное обязательство о защите объекта всемирного природного наследия «Западный Кавказ».

Лагонакский биосферный полигон был учрежден распоряжением правительства РФ 6 марта 2021 года на части Кавказского биосферного заповедника площадью 13,9 тыс. га в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Этот инвестпроект реализует НАО «Красная Поляна». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш — Мурзикао. Власти Адыгеи заверяют, что курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы, а его объекты не будут размещаться ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него. На территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Сообщалось, что при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменения рельефа, а вся «тяжелая» инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника.

Cудья Верховного суда РФ В. С. Кириллов, рассмотрев доводы эколога, посчитал их несостоятельными, указав, что распоряжение правительства о создании полигона не является нормативным правовым актом, адресовано конкретным лицам, а не неопределенному кругу лиц, непосредственно не затрагивает права истца и не противоречит законам. Помимо этого суд пришел к выводу, что сроки на обращения в суд экс-директором заповедника были упущены. Это решение истец и обжаловал в Апелляционную коллегию ВС.

В своей жалобе (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань») Валерий Бриних приводит доказательства того, что распоряжение правительства носит нормативный характер, а также на протяжении нескольких листов обосновывает свою позицию о том, что создание полигона нарушает международные обязательства РФ.

Кроме того, эколог пояснил «Ъ-Кубань», что не согласен с выводами ВС РФ относительно пропуска им срока исковой давности, потому что не мог своевременно узнать об обжалуемом правительственном акте.

«Я с 2020 года лишен возможности самостоятельно читать и писать из-за практически полной потери зрения. Эту работу для меня выполняют мои добровольные помощники, в основном жена и другие близкие родственники, которые не являются специалистами в области охраны окружающей среды. Кроме того, из-за проведения многочисленных операций на глазах и оформления инвалидности, связанного с неоднократными обследованиями в стационарных и амбулаторных условиях, я в период 2020–2022 годов практически не участвовал в профессиональных обсуждениях в социальных сетях, занимаясь в основном своим здоровьем»,— отметил он.

Апелляционная коллегия ВС РФ назначила открытое судебное заседание для разбора жалобы эколога из Адыгеи на 15 июля.

Михаил Волкодав