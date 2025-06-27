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Экс-глава заповедника продолжил в ВС борьбу за ликвидацию Лагонакского полигона

Эколог и бывший директор Кавказского биосферного заповедника Валерий Бриних продолжил борьбу за отмену решения правительства РФ о создании на заповедной территории Лагонакского полигона, где планируется построить горный курорт. Апелляционная коллегия Верховного суда РФ (ВС) приняла к производству его жалобу на решение высшего судебного органа, вынесенного по первой инстанции. Об этом сообщается на сайте ВС.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что эколог пытался добиться отмены этого решения в Верховном суде. Он заявил, что любая хозяйственная деятельность на территории, отведенной под полигон, может нанести непоправимый ущерб особо охраняемым природным комплексам и объектам. Также он указал, что распоряжение правительства является нормативным актом недостаточной юридической силы для того, чтобы изымать часть заповедника из-под общего режима охраны, определенного Земельным кодексом и федеральным законом об ООПТ. При этом, отметил он, решению не предшествовали публичные слушания, оно не прошло экологическую и антикоррупционную экспертизы.

Валерий Бриних — председатель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Возглавлял Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2000–2001 годах. В ноябре 2014 года экологу было предъявлено обвинение в экстремизме из-за его статьи «Молчание ягнят», в которой шла речь о проблеме загрязнения окружающей среды в Адыгее местным свиноводческим комплексом. Но в 2017 году Майкопский городской суд вынес ему оправдательный приговор из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Почему эколог считает создание Лагонакского полигона незаконным

Также, считает истец, данной территории ранее уже был придан статус биосферного полигона постановлением правительства Адыгеи 1992 года (региональные власти были уполномочены это делать с 1991 по 1995 год), таким образом, новый полигон был создан на месте старого без упразднения последнего. Также он считает, что РФ, создав полигон, нарушила принятое на себя международное обязательство о защите объекта всемирного природного наследия «Западный Кавказ».

Лагонакский биосферный полигон был учрежден распоряжением правительства РФ 6 марта 2021 года на части Кавказского биосферного заповедника площадью 13,9 тыс. га в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Этот инвестпроект реализует НАО «Красная Поляна». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш — Мурзикао.

Власти Адыгеи заверяют, что курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы, а его объекты не будут размещаться ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него. На территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Сообщалось, что при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменения рельефа, а вся «тяжелая» инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника.

Cудья Верховного суда РФ В. С. Кириллов, рассмотрев доводы эколога, посчитал их несостоятельными, указав, что распоряжение правительства о создании полигона не является нормативным правовым актом, адресовано конкретным лицам, а не неопределенному кругу лиц, непосредственно не затрагивает права истца и не противоречит законам. Помимо этого суд пришел к выводу, что сроки на обращения в суд экс-директором заповедника были упущены. Это решение истец и обжаловал в Апелляционную коллегию ВС.

В своей жалобе (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань») Валерий Бриних приводит доказательства того, что распоряжение правительства носит нормативный характер, а также на протяжении нескольких листов обосновывает свою позицию о том, что создание полигона нарушает международные обязательства РФ.

Кроме того, эколог пояснил «Ъ-Кубань», что не согласен с выводами ВС РФ относительно пропуска им срока исковой давности, потому что не мог своевременно узнать об обжалуемом правительственном акте.

«Я с 2020 года лишен возможности самостоятельно читать и писать из-за практически полной потери зрения. Эту работу для меня выполняют мои добровольные помощники, в основном жена и другие близкие родственники, которые не являются специалистами в области охраны окружающей среды. Кроме того, из-за проведения многочисленных операций на глазах и оформления инвалидности, связанного с неоднократными обследованиями в стационарных и амбулаторных условиях, я в период 2020–2022 годов практически не участвовал в профессиональных обсуждениях в социальных сетях, занимаясь в основном своим здоровьем»,— отметил он.

Апелляционная коллегия ВС РФ назначила открытое судебное заседание для разбора жалобы эколога из Адыгеи на 15 июля.

Михаил Волкодав

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