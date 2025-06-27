Причину отключений света в Новороссийске устранят в течение лета
В Новороссийске планируют устранить причину частых отключений электроэнергии в Южном внутригородском районе к началу осени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и. о. вице-мэра города Рафаэль Бегляров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Речь идет о поврежденной кабельной линии, проходящей под трассой на ул. Мурата Ахеджака. По данным городской администрации, объект вызывает перебои с электроснабжением на улицах Дзержинского, Котанова, Удалого и Матвейкина.
После обращений жителей была проведена прокурорская проверка. В результате принято решение переключить потребителей ООО «ТЕАМ» на сети ООО «Ростэлектросети».
Компании заключили сделку, по итогам которой поврежденная линия перешла в собственность нового оператора. Сейчас завершены предпроектные работы по переустройству линии, не затрагивающие улично-дорожную сеть. Протяженность участка составляет около 750 м.
Закончить все работы планируют к началу осени.