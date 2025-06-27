Кубанские следователи пресекли незаконный канал миграции

В Славянском районе Краснодарского края пресечена масштабная схема незаконной миграции, в которой, как полагает следствие, были задействованы сотрудники полиции, местные предприниматели и граждане иностранного государства. Уголовные дела возбуждены в отношении четырех лиц, включая начальника отделения по вопросам миграции ОМВД России по Славянскому району и ее подчиненного, а также двух мужчин, обвиняемых в организации нелегального привлечения приезжих к труду, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 38-летний гражданин Узбекистана организовал канал незаконной миграции, обеспечивая соотечественников трудоустройством в кафе и пекарне на территории района. При поддержке знакомого он привлек к работе не менее 39 человек, находившихся в России с нарушениями миграционного законодательства. Как установлено, сотрудница полиции, возглавлявшая местное подразделение миграционной службы, за денежное вознаграждение обеспечивала беспрепятственную работу этих объектов, предупреждая об ожидаемых проверках и давая указания не проводить рейды. Ее подчиненный, по данным следствия, систематически получал взятки за фиктивное оформление административных протоколов без последующего выдворения нарушителей.

Одним из мест трудоустройства нелегальных приезжих оказался подпольный табачный завод в Красноармейском районе. В ходе обыска следователи обнаружили тщательно замаскированное помещение, где изготавливались немаркированные табачные изделия и хранились поддельные акцизные марки. Изъято свыше 500 тыс. пачек сигарет различных брендов на сумму около 76 млн руб., а также фальсифицированные марки. По этому эпизоду возбуждено уголовное дело о производстве и хранении немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, а также об использовании поддельных акцизов.

Все фигуранты по решению суда заключены под стражу. Расследование продолжается, следствие устанавливает других участников противоправной деятельности.

Вячеслав Рыжков